Când sosesc biletele de tratament la Casa de Pensii Buzau Avalansa de cereri pentru bilete de tratament, la Casa de Pensii Buzau. De la inceputul anului, au fost deja depuse peste 800 de solicitari. Pensionarii care s-au grabit sa depuna cereri spera sa prinda locuri, mai ales in statiunile de pe litoral, chiar daca data depunerii solicitarii nu este un criteriu luat in calcul atunci cand se aproba un bilet de tratament. Locurile pentru judetul Buzau nu au fost inca repartizate si, cel mai probabil, primele bilete disponibile vor sosi in luna martie. Anul trecut, la Casa de Pensii Buzau au fost depuse peste 7.000 de cereri, fiind alocate aproape 3.600… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

