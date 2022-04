Festivalul International de Film de la Cannes a anuntat ca filmul biografic „Elvis”, despre legenda muzicii americane, va fi prezentat in avanpremiera mondiala pe Croazeta, la cea de-a 75-a editie, in mai. Interpretii Austin Butler, in rolul muzicianului de rock and roll, Olivia DeJonge in rolul sotiei sale Priscilla, si Tom Hanks in cel al impresarului sau, colonelul Tom Parker, sunt asteptati la Cannes, precum si regizorul australian Baz Luhrmann. Acest nou film biografic rock, un gen care s-a dezvoltat in ultimii ani, de la Joaquin Phoenix in rolul lui Johnny Cash („Walk the line”, 2006) la…