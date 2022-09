Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele lucratorilor poștali și personalului feroviar de la Royaal Mail au declarat ca, ”din respect” pentru regalitate in slujba țarii și familiei, au decis sa anuleze grevele programate in aceasta perioada, transmite BBC. Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața astazi, 8 septembrie 2022, iar dupa decesul ei va urca la tron fiul acesteia, Prințul Charles, care va domni acum sub titlul de Regele Charles al III-lea. Iata care este ordinea in care urmașii la tron pot ajunge in fruntea ierarhiei, dupa…

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

