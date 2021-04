Stiri pe aceeasi tema

- „Rata de incidenta este de 3,68 astazi, deci coboara, usor-usor, spre 3,5. Deocamdata, masurile de siguranta sanitara sunt aceleasi pe care le-am aplicat si pana acum. In momentul in care vom ajunge sub 3,5, atunci programul operatorilor economici va fi pana la 21 in toate zilele si vor putea fi deschise…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunta ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, la B1 TV, ca la nivelul municipiului București rata de infectare era duminica de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori și se așteapta ca aceasta sa ajunga „poate chiar” luni sub 3,5, informeaza News.ro . Alin Stoica a explicat ca in momentul in care Capitala…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, anunta ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Comitetul Municipiului Bucurestiului pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) are programata sambata, 24 aprilie, o sedinta pentru prelungirea masurilor dispuse in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, informeaza Agerpres . „In principiu vor fi mentinute masurile actuale, cu derogarile prevazute in HG 432/2021,…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat sambata, 27 martie, inainte de ședința Comitetului Municipal pentru Situațiia de Urgența privind instituirea noilor restricții din București, ca se vor aplica regulile din ordinele miniștrilor, instituite joi de Guvern și publicate in Monitorul oficial, informeaza…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, va anunța la ora 18:00 masurile care vor fi luate in București, dupa propunerile inainte de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Noile restricții sunt discutate incepand de marți, cand rata de infectare din București a depașit pragul de 6, care presupunea…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…