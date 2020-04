Stiri pe aceeasi tema

- Miercurea Mare este ziua in care Iuda Iscarioteanul L-a vandut pe Iisus fariseilor care voiau sa-L ucida, pentru treizeci de arginti. Gestul lui Iuda a facut ca, mai tarziu, ziua de miercuri sa fie declarata zi de post. Dupa cum spun tradițiile din Saptamana Mare, Miercurea Saptamanii Patimilor este…

- A inceput Saptamana Patimilor sau așa cum mai este numita și in popor, Saptamana Mare, aceasta fiind ultima saptamana din Postul Sfintelor Paște! Afla ce trebuie neaparat sa faci astazi, in prima zi din aceasta Saptamana importanta!

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște.Totodata, saptamana mare este saptamana deniilor, toate zilele acestei saptamani fiind considerate, inca de la inceputurile creștinismului, marețe și sfinte și, chiar din seara de…

- Ortodocsii praznuiesc, duminica, 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim. In jurul acestei sarbatori au aparut nenumarate obiceiuri si traditii, atat in mediul rural, cat si in cel urban. Sarbatoarea…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Buna Vestire este o sarbatoare cu data fixa, 25 martie, de la care pana la Craciun, cand Fecioara Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni. In ziua Bunei Vestiri este marcat momentul in care Fecioara Maria din Nazaret, crescuta in templu pana la 15 ani si apoi data in tutela lui Iosif, caci parintii…

- Duminica, 2 februarie, creștinii ortodocși și catolici sarbatoresc Intampinarea Domnului. Evenimentul simbolizeaza momentul in care Mantuitorul este dus la templu de Fecioara Maria și Iosif pentru implinirea legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie afierosit lui Dumnezeu…