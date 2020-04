Când se vopsesc ouăle de Paşte. Care este semnificaţia culorilor în care sunt vopsite ouăle Cand se vopsesc ouale de Paste Ouale de Paste se vopsesc de obicei in Joia Mare sau, cel mai tarziu, in Vinerea Mare. Acest obicei face trimitere la Sfintele Patimi ale Mantuitorului, mai cu seama la jertfa Domnului de pe Golgota. Legenda vorbeste despre faptul ca Maica Domnului, venind la Golgota sa-si planga Fiul rastignit, a asezat sub cruce un cos cu oua, care s-au inrosit de la sangele ce curgea din ranile lui Iisus. Mantuitorul, cand a vazut ca ouale s-au inroșit, le-a spus celor prezenți: „De acum inainte sa faceti si voi oua rosii si impestritate intru aducere aminte de rastignirea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Joia Mare: De ce se vopsesc ouale rosii. Tradiție, legende și semnificații Joia Mare: De ce se vopsesc ouale rosii. Tradiție, legende și semnificații Simbolistica oualor de Paști trebuie cautata inainte de nașterea lui Hristos, in timpuri stravechi. Oul era dat in dar, fiind considerat…

- Cele patru semnificatii ale zilei de joi din Saptamana Patimilor Pe langa Cina cea de Taina, in Joia Mare, numita si Joia Neagra, mai sunt praznuite alte trei evenimente: sfanta spalare a picioarelor; rugaciunea din Gradina Ghetsimani și Vanzarea Domnului. In dimineata acestei zile, preotii…

- Saptamana Mare a Pastelui este incarcata de emotie si extrem de importanta pentru crestini. In Joia Mare,, Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie si tot in aceasta zi a avut loc și rugaciunea din Gradina Ghetsimani, dar și prinderea lui Iisus. De altfel, in aceasta…

- O icoana pe lemn „Maica Domnului cu Pruncul (Hodighitria)”, datata din secolele XVI - XVII, a fost adjudecata marti seara, la Artmark, contra sumei de 10.000 de euro, de cinci ori pretul de pornire, potrivit news.ro.Icoana provine din Tara Romaneasca si este o rara piesa de colectie. Cu dimensiuni…

- In Saptamana Patimilor, telespectatorii TVR 1 vad editii speciale Universul credintei, incluzand seria de interviuri Pasi spre Inviere, realizata de Andrei Victor Dochia cu Parintele Constantin Necula in Ierusalim si transmisiunea in direct a Slujbei de Inviere de la Catedrala Patriarhala din Bucuresti.…

- UPU Suceava va functiona in regim de evaluare initiala a pacientilor si, ulterior, de dirijare spre alte centre medicale."Este o activitate care doreste sa faca un screening a pacientilor cu probleme medicale. Ulterior, decizia de a fi trimisi inapoi acasa sau directionati spre spitale de referinta…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților va dona Spitalului Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava doua aparate de testare pentru COVID-19 din care unul Real Time PCR cu 2.000 de kit-uri. Arhiepiscopia a inaintat o adresa catre Spitalul Județean semnata de IPS Pimen, prin care adreseaza rugamintea…

- „In vremea aceea, luand pe Iisus, ostașii L-au scos afara ca sa-L rastigneasca. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se talmacește «Locul Capațanii». Iar cand L-au rastignit, era ceasul al treilea. Și, de la ceasul al șaselea, intuneric s-a facut peste tot pamantul pana la ...