Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni ca trendul descrescator al pandemiei continua in Romania și ca valul 5 ar urma sa se incheie peste trei saptamani: „Trendul descrescator se menține și un trend descrescator rapid atat in ceea ce privește numarul de cazuri cat și rata de pozitivitate. Inregistram și un numar descrescator al cazurilor de deces, ceea ce e oarecum stabil, un trend slab descrescator este numarul de pacienți internați in ATI care este cantonat in jurul a 1.100 de persoane internate. Este un indicator important pentru ca discutam ca sa putem sa aplicam un calendar…