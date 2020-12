Cand se sarbatorește Craciunul pe rit vechi in 2021? Acesta va fi celebrat pe 7 ianuarie. Iata care este explicația din spatele acestei date. Creștinii ortodocși pe rit vechi sarbatoresc Craciunul in data de 7 ianuarie, nu pe 25 decembrie. Motivul este calendarul iulian, care este decalat cu 13 zile fața de calendarul oficial. Trecerea la noul calendar s-a facut de catre Biserica Ortodoxa Romana pe 1 octombrie 1924. Calendarul pe rit vechi: cum a aparut el? Inainte de Hristos existau doua sisteme de calculare a timpului din an: cel al egiptenilor (de 365 de zile) și cel al romanilor (de 355 de…