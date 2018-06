Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a declarat la finalul meciului cu Senegal (1-2), jucat marti la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, ca echipei Poloniei i-au lipsit multe lucruri in partida amintita. "Multe lucruri nu au decurs asa cum ne propusesem. Ne-au lipsit…

- Fostul mare international Marius Lacatus a fost numit in functia de antrenor principal al echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Lacatus va colabora cu Stefan Iovan si Gheorghe Nitu. Lacatus, care era directorul…

- Inainte de inceperea Cupei Mondiale FIFA 2018 președintele Republicii Moldova s-a intalnit cu omologul sau Vladimir Putin. In acest sens, a ținut sa-i ureze succes și performanțe echipei ruse.

- Un mare numar de suporteri din comuna Bontida a efectuat luni dupa amiaza deplasarea in Parcul sportiv „Iuliu Hatieganu” din municipiul Cluj-Napoca pentru a-si sustine echipa favorita, FC Bontida, in meciul cu Sticla Arieșul Turda, contand pentru finala pe judet a Cupei Romaniei. Bonțidenii au avut…

- Finala Cupei Romaniei 2018, faza pe București: Academia Rapid – CSA Steaua. Se joaca duminica, de la 20.00, pe stadionul Dinamo. E a patra intalnirea dintre cele doua echipe in acest sezon, giuleștenii reușind doua succese (unul in campionat, unul in play-off), un meci terminandu-se la egalitate. CSA…

- Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Cristian Petrea, a anuntat, joi, ca proiectul echipei de fotbal continua la CSA, chiar daca formatia militara nu a reusit in acest sezon promovarea in Liga a III-a. "Suntem tristi pentru ca un an de zile am investit mult suflet, insa uneori asa este sportul.…

- Zinedine Zidane (45 de ani) a plecat de la Real Madrid. dupE 872 de zile in care a condus echipa de pe Santiago Bernabeu. Antrenorul francez a fEcut anuntul intr-o conferintE, la care a apErut alEturi de prexedintele Florentino Perez.

- "Oricine doreste sa se implice in acest proiect il asteptam cu bratele deschise, cu vreo doua exceptii. E un mesaj de unitate, toti avem acelasi obiectiv. In ceea ce-l priveste pe Ionut Lupescu, daca va avea nevoie de o recomandare sa-si continue mandatul pe care il are la UEFA, o vom face fara doar…