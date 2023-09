Stiri pe aceeasi tema

- Toamna este sezonul abundenței, mai ales in luna septembrie. Piețele sunt pline de fructe și legume de tot felul, astfel ca este momentul perfect sa te aprovizionezi și sa incepi sa iți umpli camara cu bunatați pentru iarna. Haide sa vedem, așadar, ce sa pui la conopida și gogonele ca sa iasa muraturile…

- Afla, din randurile de mai jos, de ce fierb muraturile și se inmoaie peste iarna. O greșeala pe care o fac multe gospodine, fara sa iși dea seama, le poate compromite munca de pregatire. Te-ai intrebat vreodata de ce fierb muraturile și se inmoaie peste iarna? An de an, ultimele zile de vara dau startul…

- Salata de dovlecei cu iaurt și usturoi, o rețeta de salata aperitiv cu dressing cremos din iaurt și usturoi, ieftina, rapida și foarte gustoasa. Acest fel de salata provine din bucataria turceasca.Este perfecta in perioada verii, cand nu vrei sa ții aragazul prea mult deschis. Daca aveți musafiri și…

- Deja fiecare dintre noi putem resimți efectele caniculei, iar pana și cei mai impatimiți fani ai verii trebuie sa recunoasca ca temperaturile din ultima perioada au fost unele excesive. Ei bine, in aceste condiții de caldura extrema, mesele ușoare și hidratarea suficienta sunt cei mai buni aliați pe…

- Toate condimentele și mirodeniile sunt calculate pentru un borcan de 1 litru! Ingrediente: Castraveți mici (cați incap in borcan) 1 felie de lamaie 2 crenguțe de marar 4 caței de usturoi 2 frunze de dafin 0,5 lingurița de semințe de muștar 3 boabe de piper negru și 3 boabe de oregano fiecare 1 cuișor…

- ASF a inițiat un proiect prin care se modifica legislația privitoare la polițele RCA, iar printre cei care vor plati o astfel de asigurare se numara și posesorii de trotinete sau biciclete electrice.

- VIDEO| Trandafiri murați, o rețeta inedita și de sezon, by Chef Cosmin Toma: Cum se prepara Muraturile de orice fel, fie ca sunt castraveti, varza, gogosari sau gogonele, sunt nelipsite din camara oricarui roman, insa Chef Cosmin Toma, bucatarul Cetații Alba Carolina, cunoscut pentru inventivitatea…

- Un desert delicios, rapid și simplu de preparat, chiar și de cei care nu au prea multa experiența in bucatarie. Afla, din randurile de mai jos, ce trebuie sa pui in aluatul pentru clatite pentru un gust savuros. Acesta este ingredientul care face diferența. Ce trebuie sa pui in aluatul pentru clatite…