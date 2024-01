Stiri pe aceeasi tema

- Desi toti reprezentantii asociatilor prezente la discutii au declarat ca sunt multumiti de ceea ce au obtinut in urma negocierilor cu ministrul Agriculturii, in timpul declaratiilor de presa mai multi oameni au demarat un protest in jurul ministerului, cu masinile, claxonand si solicitand plata subventiilor…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- ”Blocul National Sindical informeaza ca, dupa o saptamana de proteste ale Sindicatului National APIA, parte a Federatiei Agrostar afiliata BNS, dar si in urma negocierilor purtate de catre reprezentantii sindicali din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prim-ministrul…

- Discutii aprinse intre protestatarii de la APIA, care au iesit sa isi strige nemultumirile in fata Ministerului Agriculturii, si ministrul Florin Barbu.Angajati ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), membri ai Federatiei Agrostar, vor picheta timp de trei zile, in perioada…

- Frauda cu fonduri APIA la Cooperativa Agricola Hasmasul Damuc din Bacau, al carei reprezentant a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA Bacau. Motivul dosarului pentru frauda este savarsirea infractiunilor de folosirea de documente false si fals sub semnatura privata. Totodata, a fost trimisa…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut noi precizari cu privire la cresterea si taierea porcilor in Romania, precum si despre preturile alimentelor de baza. „Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare…

- Crescatorii de animale vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de peste 2,58 milioane lei, in urma solicitarilor aferente serviciilor prestate in luna august a anului 2023, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Suma autorizata la plata se acorda de la bugetul…

- „Energie verde pentru agricultura romaneasca! Am semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei…