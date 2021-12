Când se deschide sezonul de schi 2021-2022. Pârtiile din Poiana Brașov își așteaptă schiorii Vești extraordinare pentru pașionații sporturilor de iarna! Romanii care iși vor petrece sarbatorile de iarna in Poiana Brașov vor putea testa partiile, deoarece administratorii deschid oficial sezonul de schiat din acest an. Stratul de zapada masoara aproape o jumatate de metru, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile. Pana cand sezonul de schi se va […] The post Cand se deschide sezonul de schi 2021-2022. Partiile din Poiana Brașov iși așteapta schiorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este atmosfera de vacanța pe partiile de la munte. In Poiana Brașov stratul de zapada are aproape o jumatate de metru și chiar, daca nu se poate schia, iubitorii sporturilor de iarna au gasit o soluție. Au transformat partia intr-un derdeluș numai bun pentru curse cu sania sau colacul gonflabil.

- Nivelul de rezervare pentru perioada de Craciun si Revelion a ajus, pana in prezent, la circa 70%, fata de numai 25-30% in aceeasi perioada a anului trecut, iar Sinaia, Poiana Brasov, Egiptul si Bulgaria sunt cele mai cautate destinatii, arata un studiu al touroperatorului IRI Travel.

- FOTO| Se deschide sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Liber pe partie de vineri, 10 decembrie FOTO| Se deschide sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Liber pe partie de vineri, 10 decembrie Iubitorii de schi și zapada primesc o veste buna. Domeniul Schiabil Șureanu a anunțat ca partiile…

- Vești rele pentru romani! In timp ce toata lumea abia așteapta Craciunul pentru a profita de clipe alaturi de cei dragi, se pare ca mesele nu o sa mai fie așa de imbelșugate și in acest an. Se așteapta scumpiri la alimente cumparate de foarte mulți oameni, chiar in preajma sarbatorilor. Ce alimente…

- Tarifele la gaze și electricitate vor fi ca anul trecut pentru consumatorii casnici: Anunțul ministrului Energiei Tarifele la gaze și electricitate vor fi ca anul trecut pentru consumatorii casnici: Anunțul ministrului Energiei Virgil Popescu, ministrul Energiei, a transmis luni, 18 octombrie, dupa…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța luni, dupa un vot in Senat pe masuri de compensare a scumpirilor la gaze și energie electrica, ca drept rezultat in aceasta iarna romanii vor plati aceleași tarife ca anul trecut. „Vești bune pentru milioane de romani! Consumatorii casnici vor plati…

- Miercuri a fulguit din nou pe Postavaru, iar in Poiana Brașov pregatirile pentru noul sezon de iarna sunt pe ultima suta de metri. Pe creste, stratul de zapada prevestește o iarna timpurie,informeaza Rador. Pe domeniul schiabil Poiana Brașov se muncește pe tot parcursul anului, nu numai in…

- Sezonul rece se apropie cu pași rapizi, iar bucureștenii sunt ingrijorați de faptul ca facturile la energie electrica, gaze și apa se vor scumpi. Ce a declarat primarul Capitalei Nicușor Dan. Romanii vor avea probleme cu caldura in aceasta iarna Lunile de iarna se anunța a fi extrem de geroase, motiv…