Când pot depune fermierii cererea de acordare a grantului de 100 euro/ha Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca, in perioada 29 ianuarie – 8 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct de 100 euro/ha producatorilor agricoli din sectorul vegetal, afectați de rizboiul din Ucraina. Resursele financiare totale pentru schema de ajutor de stat se ridica la 1,2 miliarde lei. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 29 ianuarie – 8 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

