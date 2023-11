Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu executare o femeie deferita justitiei pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, inculpata ar fi cerut si primit 4.500 de euro de la o femeie careia i-a promis ca va fi angajata la o casa de timp familial…

- Parlamentul a luat act de cererea de demisie din funcția de director al Centrului Național Anticorupție depusa de Iulian Rusu. Proiectul a fost votat de 65 de deputați, in ședința de astazi a Parlamentului.

- Președintele Federației Romane de Handbal, Constantin Din, face tot posibilul ca sa nu ajunga in fața delegaților din Adunarea Generala Extraordinara, pe tema demiterii sale, așa ca s-a asigurat, in ședința Consiliului de Administrație, ca demersul nu va reuși, uitand ca chiar el a promis ca-și prezinta…

- Oameni cu influența din PSD l-au ajutat pe președintele FRH, Constantin Din, sa-i invinga pe „puciștii” din Consiliul de Administrație. Miercuri, la sediul Federației Romane de Handbal, conducerea executiva a intrunit in format fizic Consiliul de Administrație, iar la un punct de la capitolul „diverse"…

- Președintele Federației Romane de Handbal, Constantin Din, refuza sa-și prezinte demisia in alb, in fața Adunarii Generale Extraordinare, așa cum a promis la investirea in funcție, speriat de faptul ca va fi schimbat din funcție. O funcție care i-a adus diverse avantaje, din perspectiva ”ajutorului”…

- Membru in Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal, avocatul Flaviu Sasaeac a facut o plangere la Agenția Naționala pentru Sport, impotriva FRH, condusa de președintele Constantin Din, care conduce discreționar federația. Citește și: Conducerea FRH lovește pe toate fronturile, in tot…

