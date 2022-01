Cand petrecerea se termina, Brando, Andrelli si AVIAN GRAYS iti aduc in continuare energia de care ai nevoie Cand o piesa poate fi incadrata ca fiind una a contrastelor? Cu siguranța atunci cand se numește „Party’s Over” și totuși te face sa dansezi. Brando, Andrelli și AVIAN GRAYS ne aduc de aceasta data un remix al piesei „Party’s Over”, lansata in urma cu patru luni. Varianta originala a piesei a atras ascultatori de peste tot din lume, prin urmare, remixul este bine-venit, cu atat mai mult daca luam in calcul toata energia care vine odata cu el. Deși o piesa de dragoste, care urmarește parcursul unui cuplu de la atracție la respingere, aceasta este la fel de bine o piesa pentru cei care vor sa se… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

