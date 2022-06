Când păduchele ajunge în frunte Eu sunt, de regula, un om care sta in banca mea. Evit sa judec, sa barfesc, sa dau cu pietre, sa ma lansez in comentarii injurioase la adresa cuiva. Daca nu ma lezeaza direct, sa faca cine ce vrea. Ce, eu sunt Dumnezeu? Ei, dar daca mi se umple bardaca, de curge, suvoi, pe din afara, am, da, cuvintele la mine, pot sa dau replica, stiu sa arat oglinda. Mda… Voi stiti oameni care au uitat de unde au plecat, daca soarta a vrut sa le dea sansa de a se ajunge nitel? Cunoasteti priceputi la toate, specialisti in orice? Eu, personal, am avut… placerea sa dau de-alde de-astia la chintal, ca sa nu zic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

