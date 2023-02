Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a reușit, dintr-un foc, sa-i țepuiasca și pe polițiști și pe militari, luandu-le, ilegal, 100 de lei din salariu. Artificiul a fost intarzierea deliberata a publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 28/2023, aparuta abia in 13 ianuarie, aplicand actualizarea soldei de grad de…

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanța de Urgența privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul de creștere al bovinelor, in anul 2022.

- Medicamentele imunologice (agenti folositi pentru producerea imunitatii active, precum unele vaccinuri), altele decat cele incluse in programele de sanatate publica finantate de Ministerul Sanatatii sau care se administreaza altor segmente populationale, vor fi incluse in lista medicamentelor compensate…

- Pentru ca unele dintre aceste noutați sa poata fi aplicate sunt insa necesare modificari corespunzatoare ale legislației secundare. Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, o Ordonanța prin care au fost aduse modificari și completari la Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, a Ordonanței…

- Cel putin cinci milioane de carti de identitate electronice vor fi platite din fonduri alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Guvernul adoptand, in sedinta de marti, o Ordonanta care creeaza cadrul normativ in acest sens. Actul normativ prevede posibilitatea ca parintii sa…

- CONCRET…Guvernul pregateste majorarea unui spor la 50% printr-o Ordonanta de urgenta. Este vorba despre stimulentul pe care primarii sau presedintii de consilii judeteane il vor primi daca se vor axa pe absorbtia de bani europeni. Bolos vrea astfel sa echilibreze balanta. Pana acum, primarii primeau…

- Compania aeriana low-cost Blue Air figureaza in evidentele ANAF cu obligatii de plata in suma totala de 402,52 milioane lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Din aceasta suma, 336 de milioane de lei sunt obligatii de plata rezultate din ajutorul de stat acordat companiei in 2020, in contextul…

- Ordonanța 16 a creșterilor de taxe a venit cu diverse modificari in privința microintreprinderilor, precum scaderea pragului la 500.000 euro. Tot acolo, Guvernul a mai introdus și faptul ca activitațile de consultanța sunt excluse de la acest regim, numai ca nu exista o definire a ceea ce inseamna asta.