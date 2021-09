Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului publicat, marți, in Monitorul Oficial, Evaluarea Naționala 2022 va avea loc pe 14-17 iunie anul viitor, informeaza Edupedu.ro Evaluarea Naționala 2022 incepe foarte devreme, comparativ cu probele din anul precedent școlar, care au avut loc la finalul lunii iunie (22-25 iunie).…

- Elevii care au absolvit studiile gimnaziale in strainatate si au revenit in tara se pot inscrie la liceu, in clasa a IX-a. Admiterea pentru acesti elevi se va face in perioada 9-13 iulie, cererile fiind rezolvate de comisia judeteana din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. Admiterea la liceele…

- Maine, 24 iunie 2021, absolventii de clasa a VIII a sustin a doua proba din cadrul examenului de Evaluare Nationala, cea de matematica Probele incep la ora 09.00 si se vor derula in 120 de centre din judetul Constanta 65 mediul urban, 55 mediul rural . Primele rezultate vor fi comunicate participantilor…

- Nicoleta Dumitrescu Incepand de ieri, o noua generație de absolvenți traiește, mananca și doarme pe… perna emoțiilor. Este vorba despre cei care au terminat anul acesta clasa a opta și dau examenul de Evaluare Naționala, definitoriu pentru statutul de viitor licean, din toamna. In comparație cu alți…

- Evaluarea Naționala pentru elevii absolvenți de clasa a VIII-a a inceput marți. Accesul elevilor in salile de clasa a fost permis de la ora 08:00, ca intr-o zi normala de școala, cu acces pe culoar marcat din curtea școlii pana in clasa. Elevii au primit o masca la intrare și au stat singuri in banci,…

- Evaluarea Naționala 2021 ia start pe 22 iunie 2021 cu proba la limba și literatura romana. Elevii care au terminat clasa a 8-a vor primi subiectele la ora 09:00 și vor avea la dispoziție doua ore pentru a le rezolva. Ulterior, vor putea sa-și verifice rezultatele in baza baremului de evaluare.

- Inscrierile pentru sustinerea Evaluarii Nationale au inceput pe 4 iunie si se vor incheia vineri. Proba scrisa la Limba si literatura romana se va desfasura pe data de 22 iunie, iar proba la Matematica – pe 24 iunie. Elevii minoritatilor nationale vor sustine proba scrisa de limba si literatura materna…

- Evaluare Naționala 2021: Vor purta elevii maști in salile de examen? CALENDARUL probelor Spre deosebire de anul trecut, Evaluarea Naționala se va desfașura in acest an fara control epidemiologic și fara ca intrarea elevilor in școli sa fie condiționata de masurarea temperaturii, a anunțat la Digi24…