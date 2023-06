"Chicken Orb" este o sfera realizata din sarma metalica care permite gainilor sa se deplaseze și sa se hraneasca liber, impiedicandu-le in același timp sa sara pe straturile de flori și in alte locuri in care nu ar trebui sa intre.

Chicken Orb exista de cel puțin cațiva ani, dar abia recent a inceput sa atraga atenția dupa ce fotografii și videoclipuri cu el in acțiune au inceput sa devina virale pe internet. Totul a pornit de la ideea greșita ca globul de sarma metalica era de fapt un fel de armura pentru gaini, conceputa pentru a oferi protecție impotriva pradatorilor, permițand in același…