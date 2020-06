Cand intra dracii in biserica (dor de perioada de "URGENTA")!

Spun Sfintii Bisericii ca atunci cand vom vedea "Uraciunea pustiirii intrand in Sfantul Altar, sfarsit este aproape" - vedem noi al cui sfarsit?! (Matei 24:15 "De aceea , cand veti vedea uraciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, asezata in Locul Sfant – cine citeste sa inteleaga!"). Iata in imaginea alaturata cum dracii si securistii s-au adunat ca sa.... chiar asa: ca sa ce?