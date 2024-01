Când încep lucrările la conexiunea dintre Prelungirea Ghencea și Centura București Cristian Pistol , șeful CNAIR a stabilit pe 20 februarie vor incepe lucrarile la pentru proiectarea și execuția conexiunii dintre Prelungirea Ghencea și Centura București. ”Am stabilit astazi ca pe data de 20 februarie sa inceapa lucrarille pentru proiectarea și execuția conexiunii dintre Prelungirea Ghencea și Centura București. Prin contractul semnat la sfarșitul anului trecut urmeaza ca Prelungirea sa fie largita la patru benzi, intre #CartierulLatin (str. Maracineni) și #PasajulDomnești . Asocierea TRACON SRL. – ACVATOT SRL are la dispoziție 41,91 milioane lei, fara TVA ( #fondurieuropenenerambursabile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

