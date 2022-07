Când în trenurile din Paris nu funcționează aerul condiționat Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul Vincent Brenn ii arata pe pasageri incercand […] The post Cand in trenurile din Paris nu funcționeaza aerul condiționat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui tren cu destinația Bruxelles, blocat temporar in Paris, marți, au reacționat dur pentru a face fața caniculei. Potrivit presei locale, peste 600 de pasageri se aflau in trenul Thalys, tras pe o linie in capitala franceza cu aerul condiționat oprit. Imagini postate pe Twitter de utilizatorul…

- Instalatiile de climatizare din trenuri ar putea sa functioneze, dar fara sa asigure racirea in parametri normali, avertizeaza CFR Calatori. De vina ar fi temperaturile de peste 35 – 38 de grade care, la nivelul sinei si al cutiei vagonului, pot insemna si peste 50 de grade Celsius. „In contextul prognozelor…

- A fost durere mare, luni , la Vinița. Imagini cutremuratoare au fost postate de o agenție de presa din Ucraina pe contul sau de Twitter. Sunt oameni indurerați care iși iau ramas bun de la cei dragi care au pierit in atacul asupra unui bloc de locuințe, din 14 iulie. In atacul cu rachete rusesti […]…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. MAE) ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Franța ca vineri este anuntata…

- Republica Moldova si Ucraina au primit statutul de tari candidate la Uniunea Europeana, au decis, joi, sefii de stat si de guverne din UE in cadrul Consiliului European de la Bruxelles. Anunțul a fost facut pe Twitter de Charles Michel, președintele Consiliului European. „Am cazut de acord. Consiliul…

- Aeroportul din Bruxelles a anulat luni toate zborurile, iar mai multe servicii de transport public au fost oprite azi in Belgia, din cauza unei greve a sindicaliștilor, nemulțumiți de creșterea prețurilor, relateaza Reuters. A fost de asemenea organizat un protest la Bruxelles, la care organizatorii…

- Ocupanții ruși și-au luat cu ei in tranșee și mașinile de spalat pe care le-au furat din casele ucrainenilor. Imagini cu o mașina de spalat pe camp, in tranșee, au fost surprinse de militarii ucraineni care au descoperit pozițiile rușilor și au fost publicate de agenția Nexta pe contul de Twitter.…

- Cadavrele a 1.150 de civili au fost gasite in regiunea ucraineana Kiev, iar intre 50% și 70% dintre acestea au rani de glonț, provocate de arme de calibru mic, a anunțat, joi, poliția ucraineana. Șeful poliției regionale din Kiev, Andriy Nebytov, a transmis printr-o inregistrare postata pe Twitter,…