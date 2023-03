Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii suceveni ii sfatuiesc pe parinți sa ii invețe pe copii care sunt regulile atunci cand se plimba cu rolele. „Plimbarile cu rolele se pot transforma in adevarate tragedii, daca nu sunt respectate regulile de circulație”, a transmis Poliția Suceava. aceasta dupa ce sambata seara, un minor in…

- Cristi Borcea (53 de ani), fostul actionar de la Dinamo, a petrecut 5 ani si jumatate in inchisoare, in urma celebrului „dosar al transferurilor". De-a lungul timpului, despre Borcea s-a spus ca a avut un tratament preferential in spatele gratiilor, ca celula in care era inchis avea dotari de lux, la…

- Cercetatorul care a modificat genetic trei copii spune ca s-a grabit. Dar nu-și cere scuze. Omul de știința este in mijlocul unui scandal in legatura cu primii copii modificați genetic din lume. Ulterior, el a fost demis de la universitatea din Shenzhen și a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare.…

- Un barbat din Bacau si-a ucis fratele care iesise recent din puscarie, informeaza Antena3. Barbatul ucis fusese inchis 17 ani, dupa ce si-a omorat mama. Agresorul nu s-a impacat deloc cu ceea ce facuse fratele sau, amenintandu-l de mai multe ori cu moartea de cand a fost eliberat. Dupa ce consumau alcool,…

- Parinții care realizeaza venituri din salarii beneficiaza de anul acesta de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, transmite Federația Naționala a Parinților. Ordonanța de Urgența nr. 16 din 15 iulie 2022 stabilește…

- Scutiri de impozit pentru parinții care au copii inscriși la școala, gradinița sau creșa Parinții salariați primesc o deducere personala suplimentara de impozit pentru fiecare copil inscris la școala, gradinița sau creșa, indiferent de nivelul veniturilor. Parinții care realizeaza venituri din salarii…

- Ca și alți criminali care sunt liberi dupa ce au urcat beți sau drogați la volan și au omorat oameni nevinovați, Ivanciu Corcioveiu va reveni in societate in scurt timp. Ucigașul iși face deja planuri și taie zilele din calendar, in condițiile in care spera sa iasa peste cinci luni.