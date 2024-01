Stiri pe aceeasi tema

- Se crede ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a implinit varsta de 40 de ani. Presa de stat a continuat sa pastreze decenii de tacere cu ocazia zilei sale de naștere, noteaza Reuters. Se crede ca ziua de naștere a lui Kim ar fi 8 ianuarie, deși regimul sau secret nu a confirmat niciodata data. […]

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se pregatește pentru o „confruntare militara” cu inamicul, motiv pentru care a cerut majorarea producției mai multor tipuri de vehicule de lansare de rachete. Kim Jong Un a afirmat, in timp ce se afla la o fabrica specializata in producția de transportoare-lansatoare…

- Un oficial sud-coreean susține ca fiica liderului de la Phenian este, cel mai probabil, cea care il va inlocui pe acesta. "Din analiza activitatilor ei publice si a nivelului de respect aratat fata de aceasta de la prima sa aparitie publica, Kim Ju Ae (numele pe care se crede ca il are fiica lui Kim…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut „accelerarea pregatirilor de razboi” ale tarii sale, inclusiv a programului de arme nucleare, din cauza „situatiei politice si militare grave” cauzate, in opinia lui, de „manevrele de razboi” ale Statelor Unite si aliatilor sai, au informat joi media de stat,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat startul uriasei reuniuni anuale de sfarsit de an a Partidului Muncitorilor la putere, a informat miercuri agentia oficiala de presa KCNA, citata de AFP, scrie Agerpres.Aceasta reuniune a devenit o tribuna privilegiata pentru liderul care, la inchiderea acesteia…

- „Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA”. El nu are voie pe buletinul de vot primar din Colorado, a decis Curtea Suprema din Colorado. Motivația? Rolul avut in atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Donald Trump a primit o grea lovitura in statul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la un eveniment dedicat mamelor și a cerut sa se faca eforturi pentru a modifica scaderea ratei natalitații din țara sa, descriind provocarea ca o „grija a tuturor gospodariilor”, a informat luni presa de stat KCNA, transmite Reuters.

- Aniversarea zilei de naștere a președintelui Joe Biden starnește dezbateri despre varsta, ințelepciune și președinția matura. Liderul SUA, care implinește luni 81 de ani, va marca acest moment cu o discreta petrecere in familie, in timp ce se pregatește pentru un an electoral solicitant, relateaza CNN.…