- Semifinala reality-show-ului America Express 2023 – Drumul Soarelui bate la ușa. Primele echipe ce au fost eliminate din emisiunea difuzata de postul TV Antena 1 au fost facute deja publice. In urma cu puțin timp, au fost devoalate și numele celor care se vor lupta pentru trofeul din marea finala. Primele…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Laura Giurcanu și Aris Eram s-au apropiat foarte mult la America Express, pe Drumul Soarelui, iar cei doi au fost surprinși in timp ce se sarutau in mașina. Ei bine, acum toți fanii lor se intreaba daca formeaza un cuplu. Cei doi concurenți ai emisiunii…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe ultima etapa din Columbia la America Express. Emoțiile cresc, la fel și ambiția fiecarei echipe de a caștiga imunitatea care, de data aceasta, va aduce cu sine și biletele pentru Ecuador, urmatoarea țara de pe Drumul Soarelui.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express, aseara, in prima editie. In aceasta seara, primele trei echipe care ajung la Irina Fodor cu ruscacurile, simbolul reality show-ului,…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru telespectatorii de la Antena 1! Noul sezon America Express - Drumul Soarelui va incepe in curand. Cel mai dur reality show din Romania revine pe micile ecrane și va fi o premiera maraton de cinci zile. Iata cand incepe America Express - Drumul Soarelui!