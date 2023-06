Când are loc solstițiul de vară în 2023. Va fi cea mai lungă zi din an Cand are loc solstițiul de vara in 2023. Va fi cea mai lunga zi din an. Solstițiul de vara are loc in doar cateva zile. Acesta marcheaza inceputul verii astronomice in atmosfera nordica. Solstițiul de vara este un fenomen astronomic care se petrece atunci cand Pamantul se afla la cea mai mare distanța fața de Soare in emisfera nordica a globului. Aceasta eveniment va avea loc miercuri, 21 iunie 2023. In aceasta zi, Soarele rasare la cea mai nordica poziție a sa din an, in timp ce umbra obiectelor este cea mai scurta. Trebuie spus și faptul ca solstițiul de vara aduce cea mai lunga zi din an. Cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

