Când ar trebui să ne îngrijorăm pentru sângerări gingivale Sangerarile gingivale pot aparea dupa un periaj dentar foarte agresiv. Dar pot fi și semnul unei probleme mai grave de sanatate. Gingivita, inflamarea gingiilor provocata de o bacterie, se manifesta intre altele prin sangerare; aceeași explicație este valabila și in parodontita (gingivita care a degenerat prin atacarea structurilor de susținere a dintelui) și in ulcerul bucal. Sangerarile gingivale reprezinta, de asemenea, unul din primele simptome ale cancerului bucal. In fine, trebuie sa știm ca sarcina poate sensibiliza gingiile și poate provoca sangerari, mai ales incepand cu a treia luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

