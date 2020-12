Premierul interimar Nicolae Ciuca a anunțat ca in urmatoarea ședința a Executivului va fi adoptata o hotarare privind prelungirea starii de alerta care va avea aceleași prevederi ca cea precedenta. „In aceasta dupa-amiaza va avea loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). E o analiza la nivelul Comitetutului de specialitate care analizeaza toate aceste asptecte care vor determina decizii la nivel guvernamental. Guvernul interimar pe care il conduc in aceste moment nu poate sa ia decizii sa modifice prea multe prevederi care se regasesc in hotararea privind starea de alerta.…