Când apare noul album BTS Fanii trupei fenomen BTS trebuie sa fie in extaz, fiindca baieții au anunțat ca vor lansa un nou album pe 20 noiembrie. Precomenzile se pot face incepand de azi, dar vor fi in numar limitat. BE se numește și este al doilea album lansat anul acesta, in februarie lansand ‘ Map of the soul: 7‘... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Stiri pe aceeasi tema

