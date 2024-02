Stiri pe aceeasi tema

- Mari spitale din Romania sunt o bomba cu ceas. Pot ramane oricand fara medicamente, gaz și lumina, pentru ca nu mai au bani sa achite furnizorii. Cu facturi restante din 2023, spitalele au primit și mai puțini bani la inceputul anului. Unele au deja conturile blocate, iar medicii avertizeaza ca daca…

- Ministrul Sanatații a anunțat joi seara ca Romania este in stare de alerta epidemiologica din cauza numarului mare de cazuri de gripa, dupa „3 saptamani consecutive de depașire a pragului epidemic”. Ministerul Sanatații a facut și o serie de recomandari pentru spitale, școli și pentru populație, pentru…

- In atenția turiștilor romani care se deplaseaza in zone tropicale. Ministerul Sanatații recomanda celor care intenționeaza sa calatoreasca sa discute cu medicii inainte de calatorie despre profilaxia impotriva malariei. In ultimele trei luni, in Romania au fost diagnosticate 11 cazuri de malarie. Este…

- Optsprezece persoane au murit in ultima saptamana din cauza gripei, informeaza joi Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres.Potrivit INSP, in saptamana 15 - 21 ianuarie, au fost raportate 123.464 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se…

- A fost inregistrat al patrulea deces din cauza rujeolei, de cand a fost declarata epidemie de pojar in țara noastra. Este vorba de un copil in varsta de un an, din Giurgiu. In primele doua saptamani din 2024, au fost inregistrate 548 de cazuri noi de rujeola, potrivit INSP.

- Dr. Ștefan Dascalu, cercetator in imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie, consultant in sanatate publica, a declarat in direct la TVR INFO ca epidemia de rujeola trebuie declarata cat mai repede, deoarece este una dintre cele mai infecțioase boli, iar la 2000 de

- Mai multi oameni ar putea muri din cauza bolilor decat a bombardamentelor in Fasia Gaza daca sistemul de sanatate de acolo nu este reparat, a avertizat marti o purtatoare de cuvant al OMS, transmite Reuters. Autoritatile sanitare din Gaza sustin ca peste 15.000 de persoane au fost ucise in bombardamentele…