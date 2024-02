Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Ministerului Muncii pentru anul viitor este de 75,9 miliarde lei, in crestere cu 13,3% fata de executia preliminata de 66,9 miliarde lei, ceea ce inseamna ca romanii isi vor primi drepturile pe care le au de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, a afirmat luni ministrul de resort, Simona…

- Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a clarificat situația pensionarilor romani care au lucrat doar o singura zi. Aceștia beneficiaza de aceeași indemnizație minima sociala ca și cei care au contribuit ani de zile la bugetul asigurarilor sociale, iar acum au o pensie mica. Care este motivul? Romanii…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a marturisit ce pensie primesc romanii care au lucrat o singura zi in viața. Aceștia beneficiaza de același venit ca a celor care au contribuit la bugetul asigurarilor sociale pe parcursul mai multor ani. Iata cați bani primesc lunar!

- Speranța de viața in Romania se situeaza sub media europeana. Romanii traiesc in jur de 72,8 ani, in condițiile in care in UE media este de 80 de ani. ”Varsta de pensionare nu va putea crește decat daca crește in mod semnificativ speranța de viața”, dadea asigurari ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.…

- Plenul Camerei Deputatilor a inceput dezbaterea proiectul legii pensiilor si urmeaza sa dea si votul pe acest proiect de lege, in sedinta de luni. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea proiectului legii pensiilor, ca prin acest act normativ…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, duminica seara, ca Legea pensiilor era necesara pentru a inlatura multiplele nedreptati din sistem, atat intre persoane care au pensii diferite la aceeasi perioada contrinutiva, cat si intre femei si barbati.”Este nedrept ca, romani care au iesit…

- ”Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite la pensie, avand aceeasi munca, aceeasi perioada contrinbutiva, au cuantum al pensiei diferit”, a declarat, duminica seara, la Realitatea Plus, Simona Bucura Oprescu. Ministrul Muncii a precizat ca noua lege a fost necesara pentru a exista echitate…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat sambata seara, la Romania TV, majorari consistente pentru romanii cu pensii mici. Ministrul a dezvaluit ca noua Lege a pensiilor le garanteaza romanilor anual pensii mai mari.Majorari importante pentru romanii cu pensii mici! Ministrul Muncii a anunțat…