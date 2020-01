Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 59 de ani avea mii de prieteni pe rețelele de socializare, probabil mii de cunoscuți in viața reala. Posta aproape zilnic pe Facebook, uneori și de patru-cinci ori pe zi. Pe 26 decembrie a postat ultima data. Apoi, nimic. Nu a mai raspuns la telefon, la mesaje, la nimic. Nimeni…

- Vestea ca CristinaȚopescu a murit la varsta de 59 de ani a șocat o țara intreaga. Buna prietenacu Cristina Țopescu, medicul Monica Pop s-a aratat devastata de vestea ca bunaei prietena a decedat. “Nu pot sa cred! Cristina Țopescu, buna mea prietena. De ce, Doamne?!”, a fost mesajul Monicai Pop, dupa…

- Cristina Țopescu a murit. Ea a fost gasita moarta in locuința sa din Otopeni, conform primelor informații. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii, chemați de vecini. La o prima evaluare, polițiștii nu au descoperit urme de violența pe trupul ei. Exista incluisv ipoteza…

- Cristina Țopescu a murit, iar trupul acesteia a fost descoperit pe 12 ianuarie, duminica seara, in casa. Cristina Țopescu a murit, au confirmat surse din apropierea familiei. ea a fost gasita decedata in locuința ei din Otopeni. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Ilfov, Anne-Marie Cioalca, a declarat duminica seara, la Antena 3, dupa ce Cristina Țopescu a fost gasita moarta in propria casa:„In cursul acestei seri, in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire…

- Cristina Țopescu (59 de ani), fiica fostului mare jurnalist Cristian Țopescu, decedat in 2018, a fost gasita moarta in propria casa. Conform Romania TV, Cristina Țopescu nu mai raspunsese la telefon de pe 23 decembrie, iar vecinii nu o mai vazusera de peste trei saptamani. Surse din…

- Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital, miercuri seara, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, intr-o casa din Mediaș, județul Sibiu, anunța MEDIAFAX.ISU Sibiu a intervenit miercuri seara la o casa din orașul Mediaș, unde doua persoane prezentau suspiciune de intoxicație cu…

- Razvan Ciobanu a murit in urma cu aproximativ 7 luni, insa abia acum ies la iveala detalii tulburatoare despre misteriosul accident in care și-a pierdut viața indragitul designer. Anchetatorii au ajuns la final cu informațiile stranse in jurul morții suspecte a lui Razvan Ciobanu, iar cea care a facut…