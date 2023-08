Cancerul sânului: O descoperire salvatoare pentru milioane de femei Cercetatorii de la Universitatea Cambridge au anunțat recent descoperirea a inca patru gene care ar mari riscul de cancer al sanului. In cancerul mamar, care face multe victime, esențial este diagnosticul in faze incipiente, ceea ce marește șansele de invingere a bolii. Descoperirea a inca patru gene care maresc riscul de cancer al sanului va permite prevenirea sau depistarea precoce a bolii, ceea ce ar putea duce la salvarea vieții a milioane de femei. In prezent, testele genetice se concentreaza cu precadere pe genele BRCA. Totuși, recent, cercetatorii au descoperit alte patru gene care ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

