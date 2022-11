Cancerul de colon ar putea fi provocat de o bacterie Intestinul omului adapostește miliarde de bacterii care contribuie la menținerea sanatații fizice și mentale. Dar potrivit unui nou studiu, publicat in revista Science, microbiomul intestinal ar putea, de asemenea, sa gazduiasca și alte bacterii, de aceasta data nefaste. Astfel, un microb comun intestinului uman este banuit ca joaca un rol major in dezvoltarea cancerului colorectal, al doilea cancer cel mai sever și al treilea ca raspandire la nivel global, cu aproximativ 2 milioane de cazuri noi diagnosticate și un milion de decese anual. Riscul de cancer colorectal la barbați este de 1 la 23,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de intensitate 5,2 a avut loc joi dimineața, in jurul orei 6.54, in Romania. Este cel mai mare cutremur ce a avut loc anul acesta in țara noastra. Mișcarea telurica a fost resimțita in nu mai puțin de cinci țari. Cutremurul a avut loc la o adancime de 140 km și a durat cateva secunde. Pana…

- Balenele albastre consuma pana la 10 milioane de bucati de microplastice zilnic, potrivit unei estimari publicate marti, care sugereaza ca poluarea are un impact mai mare asupra celui mai mare animal din lume decat se credea anterior, potrivit AFP, citata de publicația Science alert. Fragmente minuscule…

- Ministerul Sanatații anunța un nou deces provocat de Covid 19, dupa ce sambata șase persoane au murit din aceeași cauza. Aproximativ 90% dintre cei aflați in secația de Terapie Intensiva nu sunt vaccinați impotriva coronavirusului. Un numar de 939 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile…

- Cercetatorii de la Universitatea din Washington au descoperit ca urșii bruni au opt proteine care ii ajuta sa nu faca diabet, deși mananca peste masura inainte de a intra in hibernare. Vestea buna este ca și omul are aceste proteine, transmite Euronews. Inainte de hibernare, urșii bruni mananca mult,…

- Care este motivul pentru care trebuie sa bei cafea in fiecare zi? Cercetatorii au descoperit o serie de lucruri interesante despre consumatorii acestei bauturi. Majoritatea oamenilor din lumea intreaga prefera sa bea licoarea magica de dimineața. Pentru unii este de mare ajutor pentru ca ii trezește…

- Se estimeaza ca populația umana a lumii va depași 8 miliarde in lunile urmatoare. In comparație cu furnicile, este o performanța mai degraba modesta. Totalul populației de furnici de pe Terra este estimat la 20 de cvadrilioane, potrivit The Guardian . Cercetatorii au facut cea mai amanunțita evaluare…

- Cercetatorii australieni au descoperit ca este in creștere numarul persoanelor suferinde de diabet de tip 2 cu varste sub 40 de ani spitalizate pentru complicații neașteptate pentru aceasta boala cronica. Persoanele afectate de diabet știu ca nu este ușor sa traiești cu aceasta boala, mai ales ca pot…

- Cercetatorii americani au aratat ca insectele ar putea ”simți” celulele maligne și chiar sa faca diferența intre diferitele tipuri de cancer. Dupa caini, care pot adulmeca un cancer de san, iata ca și lacustele pot fi detectoare ale cancerului! Ideea ar putea sa fie luata in serios dupa publicarea studiului…