- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie cand iau in calcul sanctiuni impotriva Rusiei in cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, conform AGERPRES. Printre posibilele sanctiuni este evocata blocarea functionarii…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitri Kolba acuza Germania ca l-a „incurajat pe Putin” prin refuzul de a furniza arme Kievului. Pe fondul temerilor de invazie rusa, Kolba a cerut Berlinului sa inceteze „subminarea unitații”. Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de…

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei. „Este clar ca (n.red. Rusia)…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Noul ministru german al Economiei, ecologistul Robert Habeck, a avertizat ca vor exista „consecinte severe” pentru gazoductul Nord Stream 2 in cazul unei agresiuni a Rusiei impotriva Ucrainei.

- Mult timp tinta a criticilor diplomatiei americane, controversatul gazoduct Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania, in privinta caruia presedintele SUA Joe Biden a sfarsit prin a se resemna, revine puternic ca una dintre principalele "parghii" ale Washingtonului pentru a descuraja Moscova sa invadeze…