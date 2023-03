Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat ca nu are in vedere trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, transmite CNN, relateaza Rador.

Decizia recenta a Berlinului de a furniza Kievului tancuri de lupta, o schimbare majora dupa saptamani de demersuri, nu face ca Germania sa fie o parte directa in razboiul din Ucraina, a reafirmat cancelarul german Olaf Scholz, relateaza DPA.

Negocierile dintre Moscova și Kiev nu sunt posibile acum, intrucat pentru ele nu exista condiții de facto sau de jure, a declarat jurnaliștilor astazi secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, i-a transmis, joi seara, presedintelui SUA, Joseph Biden, intentia Berlinului de a livra Ucrainei tancuri, noteaza mediafax.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pare sa reziste presiunilor si vrea sa mai astepte pana sa decida daca va oferi sprijin militar suplimentar Ucrainei, in contextul actiunilor in acest sens anuntate de Franta si Statele Unite, informeaza Mediafax.

Statele Unite au lansat vineri un apel, pe un ton ironic, presedintelui rus Vladimir Putin la recunoasterea realitatii conflictului din Ucraina si retragerea trupelor sale dupa ce a folosit cuvantul "razboi", interzis in Rusia, in cursul unei conferinte de presa, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a propus, miercuri, reluarea cooperarii comerciale cu Rusia dupa eventuala incheiere a razboiului din Ucraina, dar Administratia de la Moscova a respins propunerea liderului de la Berlin, relateaza Mediafax.

Cancelarul german, Olaf Scholz, spune ca Vladimir Putin este hotarat sa cucereasca parti din Ucraina si nu manifesta nicio retinere in brutalitatea sa, relateaza "The Guardian".