- Reconstructia Ucrainei dupa razboi va fi o „misiune pentru o generatie” care necesita o strategie la nivelul Planului Marshall, sunt de parere cancelarul german, Olaf Scholz, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citati de dpa. Intr-un articol de opinie publicat online duminica de cotidianul…

- Razboi in Ucraina, ziua 241. Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict in Ucraina.

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…

- Fostul presedinte rus, Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a acuzat duminica, 4 septembrie, ca Germania duce un ”razboi hibrid” impotriva Federației Ruse, acesta justificand sistarea livrarilor de gaze rusesti catre Germania prin comportamentul ”inamical”…