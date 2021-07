Atenționare de călătorie pentru Spania - Cod roșu de caniculă. Anunțul MAE

Pentru luni, s-au anunțat - cod roşu de caniculă (36 C - 42 C) şi vânt (de până la 80 km/h) pentru comunităţile Murcia şi Comunitatea Valenciană;- cod portocaliu de caniculă (36 C - 42 C) şi vânt (de până la 80 km/h) pentru comunităţile Andaluzia… [citeste mai departe]