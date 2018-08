Stiri pe aceeasi tema

- Austria este pe deplin loiala poziției comune a Uniunii Europene in ceea ce privește Rusia, a declarat miercuri cancelarul austriac Sebastian Kurz, intr-o incercare de a calma criticile in urma vizitei președintelui rus, Vladimir Putin, la nunta ministrului de externe al Austriei, transmite Reuters.…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.Karin…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul federal al Austriei pentru Europa, Karin Kneissl, anunța Administrația Prezidențiala. Discuțiile s-au axat pe cooperarea bilaterala in contextul exercitarii succesive de catre Austria și Romania a președinției Consiliului ...

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua o vizita in Serbia la toamna, a anuntat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, care a adaugat ca Rusia este pregatita sa se implice in dialogul dintre Belgrad si Pristina in cazul in care formatul acestor discutii va fi extins, informeaza agentia…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…

- MAE a transmis, vineri seara, printr-un comunicat ca este ”deosebit de preocupat” de concluziile investigatiei Echipei Comune de Ancheta (Joint Investigation Team/JIT) a doborarii zborului MH17, care include experti din Olanda, Ucraina, Malaysia, Australia si Belgia, cuprinse in raportul interimar…