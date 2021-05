Cancelarul Sebastian Kurz este anchetat de procurorii austrieci anticorupție pentru o posibila marturie falsa facuta in fața comisiei parlamentare ce investigheaza scandalul „Ibizagate”, care a dus la caderea guvernului precedent, informeaza Reuters . Kurz a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si seful sau de cabinet fac obiectul unei anchete. „Am stiut ca exista o cerere legala de a spune adevarul in fața comisiei si de aceea, evident, am raspuns mereu in mod cinstit”, a adaugat el. Kurz și membrii partidului sau s-au confruntat cu legiuitorii opoziției ce fac parte din comisia…