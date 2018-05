Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, sustine ca Frontex, agentia UE pentru supravegherea frontierelor, ar trebui sa actioneze in nordul Africii pentru a preveni traversarea Marii Mediterane de catre imigranti, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Cancelarul german Angela Merkel a apreciat joi ca Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a o proteja in toate circumstantele si, in consecinta, trebuie „sa-si ia destinul in mainile proprii”, scrie digi24.ro.

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Germania va prelua inca 10.000 de refugiati din Africa de Nord si Orientul Mijlociu, in virtutea programului Uniunii Europene de redistribuire a migrantilor, relateaza joi dpa, conform agerpres.ro. In aceasta privinta, guvernul german si-a dat acordul in cursul acestei saptamani, a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a aplicat o lovitura dura si neasteptata, marti, unui proiect al unui gazoduct submarin strategic pentru Moscova, cerand sa se recunoasca rolul Ucrainei in tranzitul gazelor naturale ruse catre Europa, relateaza AFP, conform news.ro.Acest anunt are loc intr-un…

- In cadrul lucrarilor celei de-a X-a Conferințe Ministeriale, dezbaterile referitoare la Declarația Ministeriala a Miniștrilor pentru Comerț din Statele Membre ale Uniunii pentru Mediterana au fost aplicate și concentrate spre finalizarea obținerii unui acord unanim, astfel incat documentul sa poata…

- Cancelarul german Angela Merkel sustine prelungirea controalelor la frontierele tarii, dupa expirarea termenului din luna mai, a declarat luni purtatorul de cuvant guvernamental Steffen Seibert, transmite dpa. 'Cancelarul (Angela Merkel) si ministrul de interne (Horst Seehofer) au convenit ca o prelungire…

