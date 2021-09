Cancelarul Angela Merkel l-a felicitat pe social-democratul Olaf Scholz pentru succesul la alegerile legislative

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe candidatul social-democrat Olaf Scholz pentru succesul in alegerile legislative de duminica, marcate de un regres istoric al taberei sale conservatoare, a transmis miercuri serviciul de presa al guvernului, conform AFP. Angela Merkel, care se…

- Social-democratul Olaf Scholz a afirmat ca dorește formarea unei coaliții guvernamentale cu Verzii și Partidul Liber-Democrat (FDP). Social-democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica. Olaf Scholz a fost intampinat cu aplauze la sediul SDP, dupa ce partidul…

- Delegația Romana PSD din Parlamentul European saluta victoria candidatul SPD, Olaf Scholz, pentru caștigarea alegerilor din Germania. Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica. “Caștigarea alegerilor din Germania de catre candidatul SPD, Olaf Scholz,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a felicitat, luni, pe social-democratii germani pentru victoria la alegerile parlamentare federale. El a adaugat ca faptul ca alegatorii celui mai puternic stat european...

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor in alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunandu-se la limita in fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis cine ii va urma in functia de cancelar al celei mai mari economii europene. Marcel…

- Luni dimineața, dupa numararea voturilor din circumscripțiile electorale, SPD, in frunte cu Olaf Scholz, a acumulat 25,7 la suta din voturi, in timp ce CDU, formațiunea care pana recent era condusa de Angela Merkel, are cu aproape doua puncte procentuale mai puțin, adica 24,1%.

- Favoritul in alegerile legislative germane, social-democratul Olaf Scholz, a pledat vineri pentru o "reinnoire" si "o schimbare de guvern" dupa un scrutin care va marca incheierea perioadei de 16 ani in fruntea guvernului a Angelei Merkel, relateaza AFP. "Avem nevoie de o reinnoire pentru…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi saptamana viitoare pe conservatorul Armin Laschet (CDU) si social-democratul Olaf Scholz (SPD), ambii candidati la succesiunea cancelarului german Angela Merkel in cazul in care taberele lor respective vor castiga alegerile legislative din 26 septembrie,…