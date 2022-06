Canapele extensibile – cum o alegi pe cea potrivită? Investiția intr-o canapea extensibila ofera locuinței tale un plus de funcționalitate și de stil, impreuna cu un spațiu suplimentar de dormit atunci cand musafirii raman peste noapte. Și pentru ca ofertele de canapele sunt foarte variate, in acest articol iți spunem cum sa alegi canapeaua extensibila potrivita. Ce este o canapea extensibila ? O canapea extensibila este o canapea care poate fi transformata in pat. Aceste canapele sunt disponibile intr-o gama larga de dimensiuni – de la cele de o persoana pana la cele king-size, sunt prevazute cu diverse tipuri de saltele și folosesc mecanisme diferite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea patului este o investitie importanta, care practic influenteaza calitatea somnului, randamentul nostru si productivitatea la munca a doua ziua. Patul nu este o piesa cu rol decorativ, tocmai de aceea alegerea unui pat nepotrivit ne poate afecta sanatatea si implicit calitatea vietii. Tipuri…

- Cauți cea mai buna saltea din spuma cu memorie pentru tine?Schimbarea saltelei vechi poate deveni uneori o coșmar, mai ales ca varietatea de produse de pe piața este extreme mare. Cu toate acestea, știi sigur ca trebuie sa faci acest pas, pentru a reuși sa te odihnești corespunzator.Ce…

- In ultima perioada am petrecut extrem de mult timp in case, asa ca salteaua a devenit din ce in ce mai importanta. Si, pentru ca oamenii nu prea au mai calatorit in anii de pandemie, au inceput sa investeasca tot mai mult in renovari si reamenajari, inclusiv in schimbatul saltelei. Daca si tu te gandesti…

- Finlanda, care a anunțat ca o decizie privind aderarea la NATO va fi luata in „cateva saptamani”, se așteapta la o reacție din partea Rusiei și este pregatita pentru „diferite tipuri de amenințari” din partea Moscovei, a declarat joi la CNN ministrul finlandez de externe, Pekka Haavisto.

- Renovarea interioarelor unei case pleaca intotdeauna de la alegerea corecta a tencuielii, atat la nivelul texturii acesteia, cat și in ceea ce privește culoarea și caracteristicile. Iata cum ar trebui sa alegi o tencuiala decorativa potrivita, care sa iți ofere confortul dorit. Alege tencuiala decorativa…

- Nici cea mai ingrijita și incantatoare gradina nu iși va putea indeplini funcția daca nu este dotata cu mobilier de gradina adecvat. De aceea ai grija de spațiul respectiv, astfel incat sa te serveasca nu doar pentru a fi admirat, ci si pentru a te relaxa. Ce trebuie sa iei in calcul atunci cand alegi…