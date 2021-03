Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile de dislocare a unei nave imense de containere care blocheaza Canalul Suez au permis sâmbata mișcarea pupei și a cârmei, dar nu este clar când va putea fi eliberat canalul, relateaza Reuters.Lunga de 400 de metri, Ever Given e eșuat de-a latul Canalului Suez, blocând…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise intr-un accident in care au fost implicate un S.U.V. și o remorca in sudul Californiei, au declarat marți autoritațile, potrivit The New York Times. Accidentul a avut loc pe soseaua statala 115 in zona El Centro, California, un oraș aflat la aproximativ…

- Imagini filmate la protestele din Rusia, în care forțele de ordine îi lovește cu brutalitate pe manifestanți, au fost distribuite masiv pe internet. Potrivit celei mai recente raportari a site-ului independent de monitorizare a activitații poliției OVD-Info, cel puțin 2.250 de persoane au…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat, marți, in plenul Parlamentului European, ca „Rusia de astazi se transforma pe zi ce trece intr-un gulag”: „Putin, prin comportamentul sau, impunand practici staliniste prin care incearca sa iși elimine opoziția, ne obliga pe toți la acțiune”, anunța MEDIAFAX.…

- Legendarul pilot francez Hubert Auriol a incetat din viata la varsta de 68 de ani, scrie realitateasportiva.net. Primul pilot care a reușit sa cucereasca titlul in Dakar, atat in competiția de motociclete, cat și in aceea de automobile, a trecut in neființa duminica, in urma unui accident cardio-vascular.“Auriol…

- Doua girafe pitice, din populații separate din Uganda și Namibia, au fost fotografiate in salbaticie de catre cercetatori. Animalele sufera de displazie scheletica, care afecteaza creșterea oaselor și care afecteaza pana și cele mai inalte mamifere din lume.