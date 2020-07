Canada: Trudeau recunoaște că a greșit, după ce a fost acuzat că bani publici au ajuns la familia sa Premierul canadian Justin Trudeau a recunoscut luni ca a &"facut o greșeala&" participând la discuțiile privind un contract guvernamental major acordat unei organizații de caritate care i-a platit pe membrii familiei sale, potrivit AFP.



"Din cauza participarii mele în organizația WE Charity, ar fi trebuit sa ma retrag din discuții și nu am facut acest lucru", a spus Trudeau la o conferința de presa. &"A fost greșeala mea, îmi cer scuze profund.&"

Opoziția conservatoare a Canadei a cerut vineri o ancheta a poliției pentru a vedea daca premierul Justin Trudeau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

