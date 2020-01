Stiri pe aceeasi tema

- Canada a anuntat ca monitorizeaza situatia din Irak dupa atacul iranian cu rachete, in conditiile in care deja anuntase transferul temporar a 500 de militari din Irak in Kuweit, din motive de securitate.Generalul Jonathan Vance, seful de Stat major al Fortelor Armate Canadiene a anuntat ca…

- Canada a anuntat marti ca o parte din cei 500 de militari ai sai stationati in Irak vor fi transferati temporar in Kuweit din motive de securitate, din cauza temerilor legate de posibilele actiuni de retaliere din partea Teheranului in urma uciderii generalului Qassem Soleimani, vineri, la Bagdad,…

- Vicepresedintele Mike Pence va sustine un discurs luni in care va expune politica executivului american asupra Iranului, a declarat un oficial al Casei Albe, dupa ce uciderea generalului iranian Qassem Soleimani a starnit proteste pe intreg teritoriului acestui stat din Orientul Mijlociu, transmite…

- Ambasadorii NATO se vor reuni de urgenta luni, la Bruxelles, pentru a discuta situatia creata in Orientul Mijlociu de uciderea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, de o drona americana, a declarat un oficial al organizatiei, transmite Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat pentru luni o reuniune de urgenta a Consiliului Nord-Atlantic, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite agentia DPA.Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat ca moartea generalului Qassem Soleimani va fi razbunata de Iran. La Teheran au avut loc demonstrații antiamericane de proporții. Departamentul de Stat i-a avertizat pe americani sa paraseasca imediat Irakul.

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…