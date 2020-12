Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a detectat o noua mutatie a coronavirusului la contacti ai unor persoane infectate care au calatorit dinspre Africa de Sud, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. Ministerul Sanatatii din Africa de Sud a anuntat saptamana trecuta ca a fost descoperita…

- Spania va primi 350.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech pe saptamana, incepand de sambata, in total un numar de aproape 4,6 milioane de doze urmand sa fie livrate tarii in urmatoarele 12 saptamani, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Salvador Illa, relateaza Reuters.…

- Livrarile de doze de vaccin Pfizer/BioNTech, aprobat de Uniunea Europeana in aceasta saptamana, au inceput miercuri pentru a pregati lansarea campaniilor de vaccinare in UE in weekend, relateaza dpa. 'Se lucreaza acum cu toate fortele pentru a pregati primele loturi pentru distributie', a…

- Negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie privind relatiile post-Brexit au avansat si este posibil sa se ajunga la un acord, afirma surse oficiale de la Bruxelles si Londra. Statele din cadrul Uniunii Europene se pregatesc de aplicarea unui potential acord cu Marea Britanie incepand…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) este supusa unor presiuni tot mai mari din partea guvernelor europene, care ii cer sa aprobe mai repede vaccinul dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de grupul american Pfizer si de partenerul sau german BioNTech, in contextul in care campaniile de vaccinare…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat, marți, ca va organiza cel mai tarziu pe 29 decembrie o reuniune extraordinara pentru a da sau nu unda verde comercializarii vaccinului anti-Covid dezvoltat de compania germana BioNTech și americanii de la Pfizer, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Vaccinul anti-coronavirus Pfizer. Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, potrivit Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest…

- Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru a-si asigura sute de milioane de doze de vaccinuri impotriva coronavirusului dezvoltate de Pfizer-BioNTech si CureVac, a declarat pentru Reuters un oficial european implicat in discutiile cu grupurile farmaceutice. Potrivit…