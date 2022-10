Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) lanseaza cea de-a III-a ediție a concursului de desen și fotografie „POLITEHNICA PRIN OCHII MEI!”, dotat cu premii totale in valoare de 10.000 de lei. Competiția se adreseaza elevilor, studenților și absolvenților UPT. In condițiile in care, in 2023, se aniverseaza…

- Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) lanseaza cea de-a III-a ediție a concursului de desen și fotografie „POLITEHNICA PRIN OCHII MEI!”, dotat cu premii totale in valoare de 10.000 de lei. Competiția se adreseaza elevilor, studenților și absolvenților UPT. In condițiile in care, in 2023, se aniverseaza…

- Municipiul Targu Mureș anunța lansarea concursului de soluții privind obiectivul de investiții CENTRU DE INOVARE SI PARCARI SUBTERANE in vecinatatea Teatrului Național. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 16.01.2023. Valoarea totala a premiilor acordate va fi de 148.383,00 LEI (30.000…

- Cu un ochi vanat și dosar penal, Laurențiu Reghecampf iși boteaza astazi fiul. Un moment unic, care ar fi trebuit sa aduca multa bucurie in sufletul lui Reghe, daca aceasta bucurie nu ar fi fost umbrita de bataia strasnica petrecuta cu doua zile in urma intre el si Anamaria Prodan.Slujba va fi urmata…

- Guvernul a aprobat un cuantum minim al burselor sociale pentru elevi in valoare de 200 de lei/luna, a declarat ministrul Educatiei. Pentru premiile olimpicilor, Sorin Cimpeanu a anunțat o creștere de cel puțin 70%. „Astazi am adoptat o hotarare de guvern prin care reglementam cuantumul minim al burselor.…

- Cea de-a treia ediție de la Splash! Vedete la apa, sezonul 5, și-a ales caștigatorii. Doar doi concurenți dintre cei care au sarit in ediția difuzata pe 13 august 2022 se califica in finala saptamanii.

- Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web oficiala a instituției lista celor 175 de invingatori ai ediției a II-a trimestriale a concursului „Loteria fiscala” din anul curent, desemnați urmare a extragerii din data de 21 iulie 2022. Persoanele desemnate invingatoare vor beneficia de premii in…

- Alianța Franceza din Suceava a organizat, in perioada 4 – 15 iulie, a doua serie a celei de-a treia ediții a Școlii de vara francofone, sub genericul « Decouvrir le francais des le plus jeune age ». Paleta larga de activitați a celei de a doua serii a fost facilitata și de instituțiile partenere: …