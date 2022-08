Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa masculina de juniori a Romaniei a inregistrat, in primele trei meciuri ale turneului European FIBA U18, divizia B, gazduit de județul nostru, doua victorii și un eșec. ”Vulturii” pregatiți de antrenorul Catalin Tanase au inceput turneul cu un eșec, impotriva Slovaciei, reușind apoi sa…

- Campionatul European U 18 are loc in Romania in perioada 29 iulie – 3 august Romania participa, incepand de astazi, 29 iulie pana la 3 August, la FIBA U18 European Championship, Division B. Jocurile Campionatului European vor avea loc in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, Sala Polivalenta din Blejoi…

- Consiliul Judetean Prahova a repartizat catre primarii miercuri, 22 iunie 2022, banii din cote defalcate din impozitul pe venit si TVA, insa sunt asteptate sumele ce vor fi alocate municipiilor Ploiesti si Campina. Astfel, din totalul de 33 milioane de lei, 25,8 milioane vor fi repartizati…

- Pentru mai multe localitați din țara, inclusiv, codul galben de ploi torențiale și vijelii a fost actualizat de ANM și transformat, temporar, in cod portocaliu.Pana la ora 19.00, sambata, se vor semnala vijelii puternice (rafale de 75 - 90 km/h), averse torențiale care vor acumula peste 5 l/mp, descarcari…

- • Peste 423.000 de prahoveni au completat chestionarele online • Cei care nu s-au autorecenzat vor fi vizitati de recenzori acasa N. Dumitrescu Pe 27 mai a.c., s-a incheiat prima etapa a Recensamantului Populației și Locuințelor, in care romanii au avut ocazia, in premiera, sa se autorecenzeze ori…

- Baiatul de 5 ani, gasit intr-o valiza pe care scria „Welcome to Fabulous Las Vegas” (n.r. - Bine ati venit in fabulosul Las Vegas), a murit probabil dupa ce a contractat un virus stomacal, au transmis autoritatile americane.

- O goapa adanca 192 de metri a fost descoperita in China, iar inauntrul ei, cercetatorii au gasit o uimitoare padure straveche, cu copaci inalți de 40 de metri. Aici ar putea trai specii care nu au fost descoperite inca, relateaza CNN.

- Sambata, 14 mai 2022, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara, au descoperit 750.000 de țigarete netimbrate, intr-un autovehicul, in municipiul Timișoara. Astfel, polițiștii…