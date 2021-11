Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CSM Știința Baia Mare este blocata in Africa de Sud din cauza anularii unor zboruri, ca urmare a restricțiilor de calatorie impuse de mai multe state dupa apariția variantei Omicron.

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare, campioana a Romaniei, urma sa se intoarca sambata din Africa de Sud, dupa un turneu de doua saptamani, insa dupa ce toate zborurile catre Uniunea Europeana au fost anulate, a ramas blocata in statul african.

- Echipa campioana la rugby a Romaniei, CSM Știința Baia Mare, a ramas blocata in Africa de Sud, dupa ce zborul care trebuia sa-i aduca inapoi acasa pe „zimbri” a fost anulat, ca urmare a interdicțiilor de calatorie din aceasta țara impuse de mai multe state ale lumii in urma depistarii variantei Omicron…

- Lotul echipei campioane de Rugby a Romaniei, CMS Stiinta Baia Mare, aflata in turneu in Africa de Sud, nu se poate intoarce deocamdata acasa. Totul din cauza faptului ca toate zborurile spre Uniunea Europeana au fost anulate odata cu aparitia noii tulpini africa ne a COVID, Omicron, scrie antena3.ro…

- Lotul echipei campioane de Rugby a Romaniei, CMS Stiinta Baia Mare, aflata in turneu in Africa de Sud, nu se poate intoarce deocamdata acasa.Totul din cauza faptului ca toate zborurile spre Uniunea Europeana au fost anulate odata cu aparitia noii tulpini africane a COVID, botezata Omicron.Echipa Romaniei…

- Echipa de rugby CSM Știința Baia Mare, campiona Romaniei, aflata in turneu in Africa de Sud, nu se poate intoarce deocamdata acasa. Totul din cauza faptului ca toate zborurile spre Uniunea Europeana au fost anulate odata cu aparitia noii tulpini africane a COVID, botezata Omicron. Echipa baimareana…

- Lotul echipei campioane de Rugby a Romaniei, CMS Stiinta Baia Mare, aflata in turneu in Africa de Sud, nu se poate intoarce deocamdata acasa, anunța Antena3. Totul din cauza faptului ca toate zborurile spre Uniunea Europeana au fost anulate odata cu aparitia noii tulpini africane a COVID,…

- CSM Stiinta Baia Mare, echipa care a dominat in ultimii trei ani rugby-ul romanesc, campioana en-titre a Superligii, se afla, in aceste zile, in Africa de Sud, la Bloemfontein. „Zimbrii” vor disputa un meci de pregatire, sambata, 20 noiembrie, cu Free State XV, iar in cadrul Toyota Challenge, pe 26…